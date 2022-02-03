На Украине снова заявили о территориальных претензиях к России

Бывший генпрокурор Украины и экс-депутат Верховной рады Святослав Пискун предложил президенту Владимиру Зеленскому "возродить Киевскую Русь".

"Мы скажем, что Московия — это Киевская Русь", — сказал Пискун в эфире телеканала "Наш".

По словам бывшего генпрокурора, "киевский князь Юрий Долгорукий" осваивал территорию Москвы, поэтому Украины имеет право на российские земли.

Несмотря на то, что Киев обвиняет Москву в агрессии и опасается захвата Украины, украинские политики часто выступают с территориальными претензиями. Тот же Пискун в 2019 году предлагал "взыскать с России ренту за использование земель Киевской Руси за 300 лет". Депутат Рады Алексей Гончаренко говорил, что Краснодарский край — это этнические земли Украины, а националист Дмитрий Ярош угрожал захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.