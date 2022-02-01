Растущая угроза: директор ФБР обвинил Китай в краже "американских идей"

Китай откровенно и "нагло" угрожает экономике Запада и США, заявил директор американского ФБР Кристофер Рэй. По его словам, КНР "крадёт" идеи и передовые технологии с целью наживы.

Как подчеркнул директор ФБР, он и ранее заявлял о "неприемлемом" поведении китайских властей, но сейчас конфликт вышел на новый уровень. Как отметил Рэй, сейчас в бюро расследуют более двух тысяч дел в отношении Китая.

"Эта деятельность вышла на новый уровень — более наглый, более разрушительный, чем когда-либо прежде, и жизненно важно, чтобы мы все вместе сосредоточились на этой угрозе", — цитирует выступление Рэя в Президентской библиотеке Рейгана Associated Press.

Как подчеркнул директор ФБР, в мире нет страны, которая "угрожала больше, чем Китай", экономике США. По словам Рэя, бюро открывает новые дела для противодействия операциям китайской разведки примерно каждые 12 часов.

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