EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Растущая угроза: директор ФБР обвинил Китай в краже "американских идей"

Мир

Китай откровенно и "нагло" угрожает экономике Запада и США, заявил директор американского ФБР Кристофер Рэй. По его словам, КНР "крадёт" идеи и передовые технологии с целью наживы.

Растущая угроза: директор ФБР обвинил Китай в краже "американских идей"

Как подчеркнул директор ФБР, он и ранее заявлял о "неприемлемом" поведении китайских властей, но сейчас конфликт вышел на новый уровень. Как отметил Рэй, сейчас в бюро расследуют более двух тысяч дел в отношении Китая.

"Эта деятельность вышла на новый уровень — более наглый, более разрушительный, чем когда-либо прежде, и жизненно важно, чтобы мы все вместе сосредоточились на этой угрозе", — цитирует выступление Рэя в Президентской библиотеке Рейгана Associated Press.

Как подчеркнул директор ФБР, в мире нет страны, которая "угрожала больше, чем Китай", экономике США. По словам Рэя, бюро открывает новые дела для противодействия операциям китайской разведки примерно каждые 12 часов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Почему Китай для США опаснее России? / Петр Фёдоров о главном страхе Америки
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай
Новости
На Украине не поняли, зачем РФ отводит войска от границы: "Что произошло?"
Китайцы благодарны США за "медовый месяц" с Россией
Новая партия оружия США прибыла на Украину: "Пятая птичка в Киеве"
Bloomberg: США на этой неделе могут согласовать санкции против РФ из-за Украины
Растущая угроза: директор ФБР обвинил Китай в краже "американских идей"
Польша ввела персональные санкции против Виталия Милонова
Джонсон, контактировавший с заражённой COVID-19 главой МИД, собрался в Киев
В Турции предрекли новый кризис "в подбрюшье России"
"Дурак с инициативой": британцы отреагировали на поездку Джонсона в Киев
Страсти по российскому газу в Германии: нужен СП-2 или нет
Последние материалы
Китайцы благодарны США за "медовый месяц" с Россией
Новая партия оружия США прибыла на Украину: "Пятая птичка в Киеве"
Bloomberg: США на этой неделе могут согласовать санкции против РФ из-за Украины
Растущая угроза: директор ФБР обвинил Китай в краже "американских идей"
Польша ввела персональные санкции против Виталия Милонова
Джонсон, контактировавший с заражённой COVID-19 главой МИД, собрался в Киев
В Турции предрекли новый кризис "в подбрюшье России"
"Дурак с инициативой": британцы отреагировали на поездку Джонсона в Киев
Страсти по российскому газу в Германии: нужен СП-2 или нет
Москаль призвал не верить в нападение РФ на Украину: "Давайте без шизофрении"
Популярное
Мир. Новости мира
Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"

Израильский политолог Яков Кедми назвал имя того, кто виноват в проблемах Казахстана и случившейся там в январе попытке госпереворота.

Кедми назвал того, кто поджёг Казахстан: "Без вариантов"
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Мир. Новости мира
WP: США получили ответ России на свои предложения по безопасности
Мир. Новости мира
Врачи перечислили необычные симптомы "омикрона" после выздоровления
США и Канада. Новости и аналитика
Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли?
Юрий Носовский Электричество из космоса: фантастика станет реальностью Юрий Носовский Усам Оздемиров Для рынка криптовалют в России близится момент истины Усам Оздемиров Любовь Степушова Протесты в Канаде названы "объятиями медведя". Уж не русского ли? Любовь Степушова
Здоровье
Невролог Лисенкова раскрыла три самые частые причины дневной сонливости
Политика. Новости и аналитика
Кедми оценил идею Британии об изъятии собственности "российских олигархов"
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Мир. Новости мира
Германия нервничает: из-за роста напряжённости с РФ ввод СП-2 под вопросом
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников