Защищать народ Америки от американцев будет новое спецподразделение

Министерство юстиции США бросает новые силы на борьбу с внутренним терроризмом, формируя спецподразделение "для устранения растущих угроз нападений со стороны американского населения".

По словам помощника генпрокурора Мэтью Олсена, отдел по борьбе с терроризмом "не справляется" и для его усиления "необходима новая группа юристов, чтобы обеспечить координацию и надлежащее рассмотрение дел по всей стране".

"Мы наблюдаем растущую угрозу со стороны тех, кто руководствуется расовой неприязнью, а также тех, кто придерживается экстремистских антиправительственных идеологий, — сказал Олсен членам Судебного комитета Сената и добавил, что ФБР уже более чем удвоило количество расследований внутреннего терроризма.

Прокурор пояснил, что инициатива "усиления" сил нацбезопасности исходит от Белого дома и "была озвучена в связи с годовщиной нападения на Капитолий, которое расследуется, как акт внутреннего терроризма".

Как внутренний терроризм распространяется в Штатах

Представитель ФБР Джилл Санборн заявила на слушаниях в Сенате во вторник, что наибольшая террористическая угроза исходит от экстремистов-одиночек, которые стремятся совершить внутренние нападения после радикализации в Интернете.

Ещё одна группа потенциальных "террористов" — родители, недовольные политически заряженными школьными программами. Об этом ещё в сентябре прошлого года заговорили в Ассоциации Национальных школьных советов и даже направили Байдену письмо с просьбой о помощи "в реагировании на угрозы в адрес чиновников образования", назвав их "внутренним терроризмом”.

Кстати, по данным директора ФБР Кристофера Рэя, "объем дел его агентства по борьбе с внутренним терроризмом вырос с 2020 года примерно до 2700 расследований":

большая часть имеет расовую или этническую мотивацию, особенно много случаев связано с превосходством белых.

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