Хэштег "Украина не Зеленский" лидирует в украинском Twitter

В лидеры Twitter на Украине вышел хэштег "Украина не Зеленский", написанный на украинском языке. О трендах украинского сегмента популярной социальной сети пишет портал "СТРАНА.ua".

Сопровождая этим хэштегом свои публикации, украинские пользователи хотят продемонстрировать Западу, что мнение президента Украины Владимира Зеленского и остальных граждан страны не совпадают, особенно в том, что касается "российского вторжения", о котором неустанно пишут западные СМИ всё последнее время.

"Зеленский прочие представители украинской власти говорят, что это все специальное нагнетание паники со стороны Запада (и намекают, что делается это ради неких договорённостей США с Россией). Но многим трудно поверить, что "западные партнёры" такие двуличные. А потому и верят — раз Запад говорит, что Путин вот вот нападет, значит угроза реальна. А Зеленский просто ослеп. Ну и лишний "качнуть" Зеленского тоже желающих немало", -написал по поводу сложившегося тренда телеграм-канал "Политика Страны".

В последние дни в заявлениях Украины и Западу наблюдаются разногласия по поводу неизбежности "российского вторжения" — Киев теперь опровергает возможность нападения Россией, в то время как на Западе продолжают громко о нём заявлять.

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