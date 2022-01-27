Сценарий прямого столкновения РФ и Североатлантического альянса из-за украинского кризиса был бы самым катастрофическим. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Он выразил надежду, что военных действий между Россией и НАТО никогда не будет, передаёт РИА Новости.
"Это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий. Надеюсь, что этого не произойдёт", — отметил политик.
По его словам, "отдельные сумасшедшие" рассуждают на тему возможного столкновения РФ и НАТО. Медведев напомнил, что такие заявления регулярно распространяют представители Североатлантического альянса и американские чиновники.
В западных СМИ в последнее время часто появляются материалы о якобы готовящемся "вторжении" России на территорию Украины. США и некоторые европейские страны предупреждают Москву о жёстких санкциях в случае нападения. Однако в Кремле уже неоднократно сообщали, что РФ не угрожает Киеву.
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