Захарова заявила о получении угроз дипломатами на Украине и членами их семей

Российские дипломаты на Украине и члены их семей получают персональные угрозы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

По словам представителя МИД, о фактах поступления угроз РФ регулярно уведомляет украинские власти, направляя им ноты протеста.

Комментируя информацию NYT о якобы проводимой эвакуации российской дипмиссии и их семей с Украины, Захарова подчеркнула, что посольство и генконсульства РФ в этой стране функционируют в штатном режиме.

"Делают они это вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков", — отметила представитель МИД.

Ранее американская газета сообщила со ссылкой на некие источники о запланированной эвакуации российских дипломатов с Украины.

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