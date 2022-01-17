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Автор Олег Артюков

"Мы не смогли бы": в ЕС объяснили, почему не вмешались в события в Казахстане

Мир

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в понедельник в комиссии Европарламента по иностранным делам, объяснил, почему ЕС не вмешался в события в Казахстане.

"Мы не смогли бы": в ЕС объяснили, почему не вмешались в события в Казахстане

Высказался Жозеп Боррель откровенно и объяснение простое: "ЕС не имеет возможности вмешиваться в ситуацию в Казахстане. Такую возможность имеет Россия".

Глава европейской дипломатии напомнил, что Российская Федерация и Казахстан являются участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Власти Казахстана обратились за помощью к России в рамках этого альянса", — цитирует Борреля ТАСС.

Надо заметить, что заявление достаточно умеренное, без попыток как-либо поучать власти Казахстана, России и других государств ОДКБ относительно того, как им надо было действовать.

Напомним, в Вашингтоне потребовали от властей Казахстана объяснений после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил об обращении за помощью к другим государствам ОДКБ. Впоследствии власти США не объявляли публично, были получены какие-либо объяснения от властей Казахстана или нет. Но было бы странно, если бы получили.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Темы жозеп боррель касым-жомарт токаев
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