Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в понедельник в комиссии Европарламента по иностранным делам, объяснил, почему ЕС не вмешался в события в Казахстане.
Высказался Жозеп Боррель откровенно и объяснение простое: "ЕС не имеет возможности вмешиваться в ситуацию в Казахстане. Такую возможность имеет Россия".
Глава европейской дипломатии напомнил, что Российская Федерация и Казахстан являются участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Власти Казахстана обратились за помощью к России в рамках этого альянса", — цитирует Борреля ТАСС.
Надо заметить, что заявление достаточно умеренное, без попыток как-либо поучать власти Казахстана, России и других государств ОДКБ относительно того, как им надо было действовать.
Напомним, в Вашингтоне потребовали от властей Казахстана объяснений после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил об обращении за помощью к другим государствам ОДКБ. Впоследствии власти США не объявляли публично, были получены какие-либо объяснения от властей Казахстана или нет. Но было бы странно, если бы получили.
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