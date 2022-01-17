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Автор Владимир Васютченко

Постпред РФ: Москва не намерена дискутировать о гарантиях безопасности в ОБСЕ

Мир

Российские власти не намерены обсуждать свои инициативы по гарантиям безопасности в ОБСЕ, заявил постпред РФ в этой организации Александр Лукашевич.

Постпред РФ: Москва не намерена дискутировать о гарантиях безопасности в ОБСЕ

"Мы не собираемся вести какие-то дискуссии по нашим инициативам в ОБСЕ.", — цитирует дипломата РИА Новости.

Лукашевич назвал ОБСЕ аморфной структурой, не обладающей международно-правовым статусом. По мнению постпреда, эта организация в настоящее время не имеет возможности оказывать какое-либо влияние на "ситуацию в Евроатлантике".

В конце 2021 года РФ были обнародованы проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Эти документы обсудили на прошедших 9-10 января российско-американских переговорах в Женеве и 12 января на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе. В минувший четверг предложения РФ по гарантиям безопасности обсудили на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ. После заседания Лукашевич заявил, что РФ разочарована его итогами.

"В значительной степени разочарованы, поскольку мы ожидали предметных, всесторонних обсуждений", — сказал постпред.

Напомним, в настоящее время Москва ожидает от Вашингтона и НАТО письменного ответа по гарантиям безопасности.

Как заявил ранее Лукашевич, в случае, если ответ не будет предоставлен в разумный срок, РФ будет вынуждена принять меры для обеспечения стратегического баланса и устранения "неприемлемых угроз".

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Минская группа ОБСЕ – Они там работают вообще?
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы обсе александр лукашевич
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