В Кремле ответили на сообщения о возможности размещения вооружений на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения западных СМИ о том, что РФ может разместить наступательные вооружения на Украине.

Он порекомендовал подробнее ознакомиться с контекстом ситуации. Государственный деятель заявил, что подобные материалы в иностранных изданиях — это выводы самих СМИ.

"Это их слова. Смотрите контекст", — сказал Песков корреспонденту РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ в интервью CNN назвал ситуацию на границе с Украиной "слишком напряжённой". Выдержки из беседы появились в Twitter-аккаунте The Hill.

Как подчеркнул Песков, из-за конфликтной ситуации российские дипломаты пытаются добиться, чтобы США и НАТО предоставили оперативный ответ по гарантиям безопасности. Россия требует прекратить расширение Североатлантического альянса на восток, в том числе на украинские земли.

Запад регулярно обвиняет РФ в "агрессивных планах" в отношении Украины. В Кремле уже неоднократно заявляли, что Россия никому не угрожает, а лишь передвигает войска в рамках своей территории.

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