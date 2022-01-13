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Автор Юлия Миленина

Кличко о переговорах РФ и США: "Говорят об Украине без Украины"

Мир

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал переговоры РФ и США о гарантиях безопасности. По его мнению, Украина тоже должна участвовать в этом процессе.

Кличко о переговорах РФ и США: "Говорят об Украине без Украины"

В интервью CNN политик заявил, что прошедшие в Женеве российско-американские консультации являются "геополитической игрой".

"Все говорят об Украине, но без Украины", — подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что необходимо готовить войска к возможному нападению России на украинские земли. Как отметил политик, власти страны должны рассматривать даже самые худшие варианты развития событий.

Кроме того, Кличко выразил беспокойство по поводу сосредоточения войск РФ возле границ Украины. Мэр Киева предположил, что таким образом Москва пытается "запугать" руководство государства.

В Кремле уже неоднократно сообщали: Россия не собирается нападать на Украину, а лишь передвигает войска в рамках собственной территории.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато украина переговоры виталий кличко
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