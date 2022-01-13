Кличко о переговорах РФ и США: "Говорят об Украине без Украины"

Мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал переговоры РФ и США о гарантиях безопасности. По его мнению, Украина тоже должна участвовать в этом процессе.

В интервью CNN политик заявил, что прошедшие в Женеве российско-американские консультации являются "геополитической игрой".

"Все говорят об Украине, но без Украины", — подчеркнул Кличко.

Он также добавил, что необходимо готовить войска к возможному нападению России на украинские земли. Как отметил политик, власти страны должны рассматривать даже самые худшие варианты развития событий.

Кроме того, Кличко выразил беспокойство по поводу сосредоточения войск РФ возле границ Украины. Мэр Киева предположил, что таким образом Москва пытается "запугать" руководство государства.

В Кремле уже неоднократно сообщали: Россия не собирается нападать на Украину, а лишь передвигает войска в рамках собственной территории.

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