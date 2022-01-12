Лапин: Казахстан полыхнул против назарбаевской приватизации страны

Казахстан, который вошёл в новый год массовыми беспорядками и уличными погромами, возвращается к нормальной жизни. Президент Токаев сумел удержать власть. Во многом благодаря вовремя подоспевшим силам возглавляемой Россией ОДКБ.

И вот российские десантники собираются домой -дальше, как говорится, "своими силами" казахи будут приводить свой дом в порядок.

И всё же — что это было? Насколько правы те, кто утверждает, будто хаос был "упорядоченным" и спровоцированным экс-президентом Назарбаевым, который — опять же по словам людей, знакомых с ситуацией изнутри — "приватизировал Казахстан" и хотел отстранить от власти преемника?

Об этом argumenti. ru рассказал Александр Лапин, в советские годы бывший собкором КП в Казахстане.

По его мнению, события в "южном подбрюшье" России реально началось из-за скачка цен на газ. Радикалы — в основном мусульмане — подтянулись позже. И направлено их "выступление" было — вопреки расхожему мнению — против клана Назарбаева.

Главред "Свободной прессы" уверен:

"несравненный Елбасы, экс-президент, на самом деле приватизировал страну и эксплуатировал ее в свою пользу".

— Нурсултан Назарбаев и его зять Тимур Кулибаев решили передать торговлю основным топливом, используемым в Казахстане, — сжиженным газом на биржу. И, естественно, цена сразу подскочила в два раза.

Первыми возмутились найманы, которые живут на западе страны. И это неудивительно — один из самых бедных регионов, который ещё во времена СССР только отдавал "в центр" и почти ничего не получал из него. Там местное население выживает. И периодически устраивает бунты.

Например, летом 2011 года на Мангышлаке (в 90-е переименовали в Мангистау) начались серьезные выступления. Они были жестоко подавлены, насколько я знаю, около ста человек были расстреляны.

Место — это беспокойное, люди там очень пассионарные и недовольные тем, что богатый нефтью, газом и всем прочим регион с немногочисленным населением, которое ничего с этого не имеет.

Вот и возмутились… А погромы и прочая вакханалия — это уже "сопутствующие" процессы, которые всегда организовывают деструктивные, экстремистские элементы.

Сейчас, по факту, "первые" протестующие "своё" получили — цены на газ вернулись на прежний уровень. А семья экс-президента будет отвечать:

расследование начато не только против продавцов из крупных казахстанских газовых компаний, но и в отношении председателя Казахской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса, зятя Назарбаева — Тимура Кулибаева;

началось расследование и в отношении Елбасы и всего его семейства, которое, собственно говоря, и владеет основными богатствами Казахстана.

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