Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились за год на 43%

Запасы газа в украинских подземных хранилищах составили на 10 января 13,021 млрд кубометров, что на 43,44% меньше, чем год назад.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данным оператора ПХГ "Укртрансгаз", на данный момент заполненность подземных хранилищ газа на Украине составляет 42,1%.

В сообщении уточняется, что проектная мощность ПХГ Украины - 30,95 млрд кубометров. Сейчас около 17 млрд кубометров не заполнено.

Также сообщается, что к 8 января 490 млн кубометров газа в ПХГ Украины хранилищах принадлежало нерезидентам.

За время отопительного сезона, начавшегося 5 октября 2021 года, общие запасы газа в стране уменьшились почти на треть.

В конце 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Украина вошла "в зону исторически минимальных запасов газа в ПХГ".

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года транзит российского газа через Украину в Словакию сократился почти втрое.

По словам Миллера, в 2021 году контрактные обязательства по транзиту газа через Украину были выполнены в полном объёме.

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