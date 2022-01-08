В Казахстане по факту госизмены задержан экс-глава Комитета нацбезопасности

В Казахстане оперативники задержали экс-председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) страны Карима Масимова.

Его подозревают в государственной измене, рассказали в пресс-службе КНБ. В официальном сообщении сказано, что 6 января 2022 года началось досудебное расследование в отношении Масимова по ст. 175 ч. 1 УК Казахстана.

"В этот же день по подозрению в совершении преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица", — отметили в пресс-службе ведомства.

Подробности не уточняются. В интересах следствия остальная информация о нелегальной деятельности экс-главы КНБ не подлежит разглашению.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев отстранил Масимова с занимаемой должности на фоне массовых беспорядков на территории страны. Президент назначил председателем Комитета национальной безопасности республики Ермека Сагимбаева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.