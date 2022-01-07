Экс-советник Назарбаева озвучил причину кризиса в Казахстане

Бывший советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-министр культуры и информации Ермухамет Ертысбаев заявил, что кризис в стране произошёл из-за предательства некоторых чиновников и правоохранителей.

По словам Ертысбаева, текущие события в Казахстане являются самым серьёзным кризисом "за 30 лет на всём постсоветском пространстве". Он не верит, что столь масштабный вооружённый мятеж можно было организовать "без предателей высшего эшелона власти". В эфире телеканала "Хабар 24" экс-советник Назарбаева назвал случившееся попыткой государственного переворота.

Ертысбаев прокомментировал захват протестующими здания аэропорта в Алма-Ате. Он сказал, что за 40 минут до нападения на воздушную гавань кто-то дал команду "полностью убрать оцепление и охрану". Позже российские миротворцы помогли казахстанским силовикам вернуть контроль над аэропортом.

Ранее Россия направила в Казахстан бойцов-десантников. Миротворцы будут охранять стратегически важные объекты, административные здания, а также оказывать помощь местным правоохранителям в подавлении беспорядков. Российские военнослужащие прибыли в Казахстан после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил страны ОДКБ прислать миротворческие силы для преодоления "террористической угрозы". По его словам, в республику вторглись бандформирования, подготовленные за границей.

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