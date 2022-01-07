МВД Казахстана обнародовало имена полицейских, погибших в результате беспорядков

На сайте МВД Казахстана появились имена сотрудников правоохранительных органов, которые погибли от рук вооружённых бандитов в результате массовых беспорядков в стране. Список опубликован на сайте радиостанции "Эхо Москвы".

Всего в списке семь фамилий сотрудников полиции.

" Капитан полиции Сланбеков Рахат, 1988 г. р.

Старшина полиции Камбетов Ринат, 1988 г. р.

Старший сержант полиции Асылханов Ален, 1993 г. р.

Младший сержант полиции Алмасов Нурболсын, 1994 г. р.

Прапорщик Ержанов Ербол, 1976 г. р.

Рядовой военнослужащий Кайсаров Мадияр, 2002 г. р.

Рядовой военнослужащий Аманов Айбат, 2003 г. р.", — эти имена можно найти на сайте ведомства.

Беспорядки в Казахстане разгорелись 2 января, поводом для них стало известие о росте цен на сжиженный газ в два раза. Протесты охватили несколько крупных городов страны. Самой серьёзной была ситуация в крупнейшем казахстанском городе — Алма-Ате. Погромщики нападали на административные здания, мародёрствовали, врывались в банки, магазины и аптеки, разгромили офисы пяти телеканалов.

В ходе беспорядков есть погибшие представители силовых ведомств. Известно, что их на данный момент 18, двое погибших были обезглавлены вооружёнными бандитами.

Власти страны заявили, что беспорядки, вылившиеся в бойню и мародёрство, приобрели экстремистский и террористический характер.

В Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева были направлены коллективные миротворческие силы ОДКБ, которые должны помочь в нормализации ситуации в стране.

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