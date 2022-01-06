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Автор Светлана Нерадовская

СМИ: две крупные больницы в Алма-Ате окружены вооружёнными людьми

Мир

В Казахстане продолжаются беспорядки. В Алма-Ате две крупные больницы оказались окружены вооружёнными мятежниками, которые не позволяют ни выходить, не заходить в них пациентам и врачам, создавая угрозу здоровью и жизни больных и персонала клиник. Информация об этом появилась на государственном канале Казахстана.

СМИ: две крупные больницы в Алма-Ате окружены вооружёнными людьми

"Сегодня утром бандитские группировки, вооруженные огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты под номером 1 и 7. По информации комендатуры Алма-Аты, террористы не пропускают в больницы пациентов, врачей и медперсонал, тем самым ставя под угрозу жизни и здоровье мирных граждан", — сообщили в эфире телеканала "Хабар 24".

В Казахстане уже третий день не утихают беспорядки, причиной которых стало известие о двукратном повышении цен на сжиженный нефтяной газ. Протесты охватили крупные города республики, серьёзная ситуация наблюдается в Алма-Ате, где для того, чтобы справиться с мародёрствующими протестантами, пришлось применить военную технику, в результате чего началась перестрелка. Городской департамент полиции проводит антитеррористическую операцию, направленную против мародёрствующих вооружённых мятежников.

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Протесты в Казахстане: БТР против митингующих, перестрелки, зачистка от мародеров. Прямая трансляция
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы протесты казахстан касым-жомарт токаев
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