В Казахстане остановили работу всех финансовых организаций. Это связано с проходящими там протестами из-за повышения цены на газ в два раза.
Об этом рассказал официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.
"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана <…> сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", — заявил Рамазанов.
Как сообщают "Известия", по его словам, решение приняли из-за контртеррористических операций и временных сбоев интернета.
Ранее сообщалось, что сайты госорганов в Казахстане не работают из-за перебоев с доступом в интернет. Проблемы с сетью произошли во всей стране.
Массовые протесты начались в Казахстане 2 января.
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Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.