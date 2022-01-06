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Автор Олеся Киреева

В Казахстане закрыли все банки

Мир

В Казахстане остановили работу всех финансовых организаций. Это связано с проходящими там протестами из-за повышения цены на газ в два раза.

Об этом рассказал официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.

"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана <…> сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", — заявил Рамазанов.

Как сообщают "Известия", по его словам, решение приняли из-за контртеррористических операций и временных сбоев интернета.

Ранее сообщалось, что сайты госорганов в Казахстане не работают из-за перебоев с доступом в интернет. Проблемы с сетью произошли во всей стране.

Массовые протесты начались в Казахстане 2 января.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
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