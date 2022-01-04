Прогноз: сколько будет стоить рубль в начале нового года

Минувший год по почти всем условиям должен был стать для российского рубля годом, если не триумфальным, то как минимум успешным:

росли цены на нефть;

товары, которые РФ традиционно импортирует (от пшеницы до алюминия), на мировых рынках дорожали;

платежный баланс в первые 11 месяцев составил $111 млрд — в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года;

ЦБ РФ стал почти единственным регулятором в мире, кто в конце года активно повышал ставку — в декабре она достигла 8,5% — немногие смогли войти в 2022 год с положительной реальной ставкой;

в целом национальная валюта вела себя стабильно, ни разу не отклонившись от курса более чем на 10% — не было ни резких обвалов, ни взлетов.

По прогнозу экспертов, в начале года наступившего рубль останется там, где он есть, или — что весьма вероятно — начнет укрепляться. Если не вмешается "внеэкономическая конъюнктура".

Что ждать от рубля в первом квартале 2022-го

На этот вопрос "Известиям" отвечали отечественные эксперты. Их прогнозы схожи: для ослабления рубля нет особых причин. Ну кроме разве что общемирового замедления экономического роста.

Так, например, Павел Бирюков, экономист Газпромбанка заявил изданию, что

"… банк прогнозирует постепенное укрепление обменного курса с текущих значений около 74 рубля за доллар до 70 и достижение уровня в 70,5 рубля за доллар к концу марта".

Примерно такие же цифры ожидает Петр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade.