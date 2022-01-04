Минувший год по почти всем условиям должен был стать для российского рубля годом, если не триумфальным, то как минимум успешным:
По прогнозу экспертов, в начале года наступившего рубль останется там, где он есть, или — что весьма вероятно — начнет укрепляться. Если не вмешается "внеэкономическая конъюнктура".
На этот вопрос "Известиям" отвечали отечественные эксперты. Их прогнозы схожи: для ослабления рубля нет особых причин. Ну кроме разве что общемирового замедления экономического роста.
Так, например, Павел Бирюков, экономист Газпромбанка заявил изданию, что
"… банк прогнозирует постепенное укрепление обменного курса с текущих значений около 74 рубля за доллар до 70 и достижение уровня в 70,5 рубля за доллар к концу марта".
Примерно такие же цифры ожидает Петр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade.
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