EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Прогноз: сколько будет стоить рубль в начале нового года

Экономика

Минувший год по почти всем условиям должен был стать для российского рубля годом, если не триумфальным, то как минимум успешным:

Прогноз: сколько будет стоить рубль в начале нового года
  • росли цены на нефть;
  • товары, которые РФ традиционно импортирует (от пшеницы до алюминия), на мировых рынках дорожали;
  • платежный баланс в первые 11 месяцев составил $111 млрд — в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года;
  • ЦБ РФ стал почти единственным регулятором в мире, кто в конце года активно повышал ставку — в декабре она достигла 8,5% — немногие смогли войти в 2022 год с положительной реальной ставкой;
  • в целом национальная валюта вела себя стабильно, ни разу не отклонившись от курса более чем на 10% — не было ни резких обвалов, ни взлетов.

По прогнозу экспертов, в начале года наступившего рубль останется там, где он есть, или — что весьма вероятно — начнет укрепляться. Если не вмешается "внеэкономическая конъюнктура".

Что ждать от рубля в первом квартале 2022-го

На этот вопрос "Известиям" отвечали отечественные эксперты. Их прогнозы схожи: для ослабления рубля нет особых причин. Ну кроме разве что общемирового замедления экономического роста.

Так, например, Павел Бирюков, экономист Газпромбанка заявил изданию, что

"… банк прогнозирует постепенное укрепление обменного курса с текущих значений около 74 рубля за доллар до 70 и достижение уровня в 70,5 рубля за доллар к концу марта".

Примерно такие же цифры ожидает Петр Пушкарёв, шеф-аналитик TeleTrade.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева
Темы
Новости
Экс-депутат Рады испытывает стыд за Зеленского и его команду
Шура: я никогда не усыновлю сироту из детдома
Россиян предупредили об изменениях тарифов ЖКХ в новом году
Прогноз: сколько будет стоить рубль в начале нового года
В Китае не советуют США пытаться вычислить их ядерный потенциал по спутникам
Daily Express: Путин переиграл Европу - он продаст свой газ в Китай
"Ты не такая и не лезь к нам" - трансгендеры ополчились на Манижу
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Врач: ситуация с коронавирусом станет лучше только в 2023 году
The Sun: опиши симптомы похмелья, и я расскажу, что ты пил вчера
Последние материалы
Россиян предупредили об изменениях тарифов ЖКХ в новом году
Прогноз: сколько будет стоить рубль в начале нового года
В Китае не советуют США пытаться вычислить их ядерный потенциал по спутникам
Daily Express: Путин переиграл Европу - он продаст свой газ в Китай
"Ты не такая и не лезь к нам" - трансгендеры ополчились на Манижу
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Врач: ситуация с коронавирусом станет лучше только в 2023 году
The Sun: опиши симптомы похмелья, и я расскажу, что ты пил вчера
Состояние Илона Маска увеличилось на 32 млрд долларов за один день
Сегодня ночью Земля максимально приблизилась к Солнцу
Популярное
Красота
Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели

Если невысокой пышечке стремиться к формам жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть?

Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Шоу-бизнес
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Мир. Новости мира
Собственники заправок в Казахстане снизили цены на газ после митингов
Происшествия
Пятеро сирийских военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
Шоу-бизнес
Татьяну Навку высмеяли на центральном канале страны
Галкин раскрыл правду о своей национальной принадлежности
Шоу-бизнес
Галкин раскрыл правду о своей национальной принадлежности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников