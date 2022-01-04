Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде

Десятки молодых людей в канадской провинции Нью-Брансуик страдают от загадочного неврологического заболевания.

Об этом со ссылкой на "информатора, работающего в системе здравоохранения Канады" сообщает британский таблоид The Guardian.

В материале издания указано, что "симптомы включают галлюцинации, проблемы с концентрацией внимания, ограниченную подвижность, бессонницу и быструю потерю веса".

По данным газеты, усилия местных властей сосредоточены (помимо ковида) на том, чтобы предотвратить растущее число случаев "возрастных болезней", таких как болезнь Альцгеймера или другие неврологические заболевания, "сопутствующие старению".

На данный момент зарегистрированы 48 случаев "загадочной болезни", но источник Guardian настаивает: их намного больше, просто никто не обследует молодёжь "целенаправленно".

"Я действительно обеспокоен этими случаями, потому что они, похоже, развиваются очень быстро, — сказал источник газете. — Одним из самых тревожных элементов болезни является то, что мы мало знаем о передаче. Говорят, что по крайней мере в девяти случаях у тех, кто находился в тесном контакте с больными, развились симптомы болезни. То есть, она легко распространяется.

Есть основания подозревать, что это заболевание похоже или связано с болезнью Крейтцфельдта-Якоба — смертельным заболеванием мозга".

The Guardian отмечает, что учёные подозревают, что виной всему нейротоксины, которые в высоких концентрациях присутствуют у омаров, ловлей которых живёт большинство населения канадской провинции.

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