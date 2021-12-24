Официальный представитель генсека ООН Антонину Гутерреша Фархан Хак прокомментировал призыв российского дипломата Марии Захаровой запустить арбитражный трибунал против США. Причиной стали задержки выдачи виз для послов и захват дипломатической собственности.
"Мы ясно дали понять, что страна пребывания должна позволять аккредитованным дипломатам заниматься своей работой", — подчеркнул Хак, слова которого приводит РИА Новости.
Ранее Захарова во время брифинга обратилась к генсеку ООН и призвала обратить внимание на поведение американских властей по отношению к российским послам. По данным дипломата, в Вашингтоне не только проигнорировали статус дипломатической собственности и ограничили к ней доступ, но и задумались о её продаже.
"От господина Гуттереша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США", — сказала Захарова.
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