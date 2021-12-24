В ООН отреагировали на требования МИД РФ начать арбитражный трибунал против США

Официальный представитель генсека ООН Антонину Гутерреша Фархан Хак прокомментировал призыв российского дипломата Марии Захаровой запустить арбитражный трибунал против США. Причиной стали задержки выдачи виз для послов и захват дипломатической собственности.

"Мы ясно дали понять, что страна пребывания должна позволять аккредитованным дипломатам заниматься своей работой", — подчеркнул Хак, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее Захарова во время брифинга обратилась к генсеку ООН и призвала обратить внимание на поведение американских властей по отношению к российским послам. По данным дипломата, в Вашингтоне не только проигнорировали статус дипломатической собственности и ограничили к ней доступ, но и задумались о её продаже.

"От господина Гуттереша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США", — сказала Захарова.

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