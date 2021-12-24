Cуд дал согласие на задержание Порошенко для его явки

Печерский районный суд дал согласие на задержание бывшего президента Украины Петра Порошенко для его явки в суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник Страны.ua в правоохранительных органах сообщил, что соответствующее решение было принято в пятницу, 24 декабря.

Политика заподозрили в содействии терроризму и государственной измене, а именно в отказе от поставок очень нужного стране угля из ЮАР. Таким образом бывший руководитель государства в период с 2014 по 2015 год обеспечил "энергетическую зависимость" Киева от России, заявил глава следственного управления СБУ Анатолий Бунич.

Ранее стало известно, что Порошенко находится в Варшаве, где вместе с европейскими политиками разрабатывает план по формированию мощной коалиции для поддержки украинской стороны и противодействия России. Он сообщил, что планирует вернуться на Украину в первой половине января.

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