Депутат Рады Бужанский: Украину могут разделить Польша, Румыния и Венгрия

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что территориальные претензии к Украине имеют несколько стран Европы, сообщает ukranews.com.

Парламентарий считает, что в Польше, Румынии и Венгрии живы реваншистские настроения. Эти страны пользуются слабостью Украины и строят планы по поводу пересмотра истории региона, отметил Бужанский. По словам депутата, реваншизм в этих странах ставит "под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины".

Политик рассказал, что Польша, Румыния и Венгрия выдают жителям названных украинских территорий свои паспорта, что создаёт взрывоопасную ситуацию. Он отметил, что Будапешт ведёт политику, которая направлена на отторжение западных областей Украины. Бужанский не исключил ситуации, при которой Венгрия введёт войска на украинскую территорию, чтобы защитить венгерское население.

Ранее Закарпатье было частью Австрийской империи. После Первой мировой войны эта область отошла к Чехословакии. В 1939 году Венгрия частично захватила Закарпатье, но после Второй мировой войны территория вошла в состав Украинской ССР.

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