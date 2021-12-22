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Захарова связала присутствие НАТО в Чёрном море с "аллергией" на СП-2

Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, зачем на самом деле военно-политический блок НАТО укрепил присутствие в Черноморском регионе. По словам дипломата, причиной подобных действий стало недовольство российско-немецким проектом "Северный поток-2".

Захарова связала присутствие НАТО в Чёрном море с "аллергией" на СП-2

"Вся провокативная деятельность в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества — очень многих представителей НАТО — в отношении энергетического выгодного в первую очередь всей Европе и отдельным европейским странам проекта", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала Владимира Соловьёва.

Как подчеркнула дипломат, страны альянса НАТО осознали невозможность политического давления в этом вопросе. Агрессивные высказывания и шантаж не остановили строительство магистрального газопровода, поэтому члены объединения решили повысить активность в Черноморском регионе, объяснила представитель МИД РФ.

Ранее в НАТО заявили, что блок продолжит наращивать силы в Чёрном море, даже если Москва это не одобряет. Страны подчеркнули: данный регион не принадлежит российским властям.

"Вы видите британские силы, летают французы, США регулярно вводят корабли. Русским всегда это не нравится, но мы это всё равно делаем", — сообщил генсек НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

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Флот НАТО прорвался в Черное море: Подготовка к войне или акт устрашения?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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