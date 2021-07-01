"Мы это всё равно делаем": в НАТО высказались по поводу Грузии и Чёрного моря

Очередное заявление от НАТО оказалось посвящено Грузии и Чёрному морю. Дело, объяснил представитель альянса, в следующем: даже если России не нравится факт наращивания сил НАТО на Чёрном море, НАТО продолжит, что называется, гнуть свою линию.

"Мы точно не примем, что Чёрное море является российским, и мы сохраним своё представительство для поддержки союзников и партнёров НАТО. Одним из вопросов, который мы рассматриваем, является углубление сотрудничества между Грузией и НАТО в вопросах безопасности Грузии на Чёрном море", — уточнил для "Первого канала" Грузии спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Кроме того, сообщил Аппатурай; альянс постепенно наращивает свои силы на Чёрном море. И без разницы, нравится это Москве или нет.

"НАТО ещё больше представлено на Чёрном море, мы все видим это. Речь идёт и о наших подразделениях морских сил, которые выводим в этот регион. Это делают и индивидуальные члены НАТО, однако эти действия являются скоординированными. Вы видите британские силы, летают французы, США регулярно вводят корабли. Русским всегда это не нравится, но мы это всё равно делаем", — уточнил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.