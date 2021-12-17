В Совфеде резко ответили на условие НАТО для диалога с Россией

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал Pravda.Ru заявление НАТО о том, что организация будет готова к диалогу с Россией в случае, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости.

"Раз готовы, так расскажите, чего вы ждёте от России. Если посыплются дежурные обвинения в экспансии со стороны Российской Федерации, нарушении суверенитета других стран, тогда лучше не начинать этот диалог, потому что он ничем не закончится. Если вы готовы на равных разговаривать с нами, учитывать наши проблемы, наши интересы, то мы готовы", — заявил Джабаров.

По словам сенатора, "беседовать на эти темы бесполезно", так как в НАТО не готовы обсуждать "красные линии" России и учитывать позицию Москвы по вопросам расширения Североатлантического альянса.

Ранее в НАТО заявили о готовности работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости, говорится в заявлении альянса.

"Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости, мы готовы работать над укреплением мер доверия", — цитирует документ заявления НАТО РИА Новости.