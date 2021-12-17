Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал Pravda.Ru заявление НАТО о том, что организация будет готова к диалогу с Россией в случае, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости.
"Раз готовы, так расскажите, чего вы ждёте от России. Если посыплются дежурные обвинения в экспансии со стороны Российской Федерации, нарушении суверенитета других стран, тогда лучше не начинать этот диалог, потому что он ничем не закончится. Если вы готовы на равных разговаривать с нами, учитывать наши проблемы, наши интересы, то мы готовы", — заявил Джабаров.
По словам сенатора, "беседовать на эти темы бесполезно", так как в НАТО не готовы обсуждать "красные линии" России и учитывать позицию Москвы по вопросам расширения Североатлантического альянса.
Ранее в НАТО заявили о готовности работать над мерами по укреплению доверия с Россией, если Москва предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости, говорится в заявлении альянса.
"Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряжённости, мы готовы работать над укреплением мер доверия", — цитирует документ заявления НАТО РИА Новости.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.