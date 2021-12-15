Рябков поговорил о гарантиях безопасности с помощником госсекретаря США

На фоне постоянных обвинений России в подготовке к нападению на Украину и приближения военной инфраструктуры НАТО к РФ заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков встретился с помощником госсекретаря США Карен Донфрид, чтобы обсудить гарантии безопасности.

Об этом заявило МИД РФ на своём официальном сайте.

"Состоялось обстоятельное обсуждение проблематики гарантий безопасности в свете непрекращающихся попыток США и НАТО изменить в свою пользу военно-политическую ситуацию в Европе", — сообщило ведомство.

До этого Рябков уже говорил, что американцы зациклены на угрозе "нападения" России на Украину, однако такого развития событий не будет, уверил он. По его мнению, зарубежных партнёров не должно волновать, что происходит на российской территории.

Ранее в Евросоюзе заявили о готовности ещё больше расширить санкции против России, если она проявит агрессию в отношении Украины. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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