EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Депутат Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии
"Человеком года" по версии Time стал Илон Маск
Во время пережеребьёвки Лиги чемпионов совпала одна пара
Киев призвали "выровнять цены на рынке газа", иначе "у народа лопнет терпение"
Политолог Асафов запустил проект, посвящённый предстоящим муниципальным выборам
Эксперт предупредила о развитии "цифрового слабоумия" из-за гаджетов
Депутат Ананских оценил слова главы МИД ФРГ о несоответствии СП-2 нормам ЕС
Курорт "Роза Хутор" и аэропорт Сочи организуют вертолётный трансфер

В Минобороны Украины рассказали, как Киев защищается от "вторжения РФ"

Мир

Заместитель руководителя Минобороны Украины Анна Маляр прокомментировала обстановку на российско-украинской границе. По данным министерства, ситуация остаётся напряжённой, её ухудшает Москва.

В Минобороны Украины рассказали, как Киев защищается от "вторжения РФ"

По словам Маляр, Россия перебрасывает армию и оказывает давление на соседние страны. Таким образом власти пытаются установить власть над Украиной и помешать её евроатлантическому направлению, заявила политик. Она подчеркнула, что ВСУ готовы к любому развитию событий.

"Дежурные подразделения Воздушных сил Вооружённых сил Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники — это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры", — сказала Маляр. Её слова опубликовали на официальной Facebook-странице Минобороны Украины.

Также в сообщении отметили, что украинские разведслужбы вовремя получают необходимые данные и обменивается ими с государствами-союзниками. Это позволяет Киеву быстро принимать решения, добавила Маляр.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что в случае войны вооружённые силы РФ способны быстро добраться до столицы. По мнению генерала, без должной подготовки Киев капитулирует.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
В Киеве заявили, что начали проверять бомбоубежища
Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера
На Украине оценили статью NI о лишении Украины реверсивных поставок газа из ЕС
На Украине заявили, что референдум по Донбассу закончится плохо
В Минобороны Украины рассказали, как Киев защищается от "вторжения РФ"
Депутат Рады Стефанчук: ДНР и ЛНР не примут участие в референдуме по Донбассу
Кабмин ФРГ: Лукашенко не признали в Германии как законного правителя Белоруссии
"Человеком года" по версии Time стал Илон Маск
Во время пережеребьёвки Лиги чемпионов совпала одна пара
Киев призвали "выровнять цены на рынке газа", иначе "у народа лопнет терпение"
Популярное
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"

Доктор Александр Мясников рассказал, какие проблемы могут возникнуть у вакцинированных людей.

Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Здоровье
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
Политика. Новости и аналитика
В МИД пригрозили НАТО "военным ответом" в случае несоблюдения гарантий
Новости Молдовы
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Василий Амирджанов Дмитрий Рогозин раскрыл секреты настоящего лидера Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как преуспеть экспортёрам в постиндустриальный век Усам Оздемиров Александр Артамонов Судебное разрешение Карабахского конфликта: ООН вынесла вердикт Александр Артамонов
Шоу-бизнес
Сестра заподозрила Шукшину в тайной вакцинации против COVID-19
Мир. Новости мира
Блинкен назвал "Северный поток-2" рычагом давления на Россию
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Политика. Новости и аналитика
Путин: в 90-х Запад был уверен в распаде России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников