В Минобороны Украины рассказали, как Киев защищается от "вторжения РФ"

Заместитель руководителя Минобороны Украины Анна Маляр прокомментировала обстановку на российско-украинской границе. По данным министерства, ситуация остаётся напряжённой, её ухудшает Москва.

По словам Маляр, Россия перебрасывает армию и оказывает давление на соседние страны. Таким образом власти пытаются установить власть над Украиной и помешать её евроатлантическому направлению, заявила политик. Она подчеркнула, что ВСУ готовы к любому развитию событий.

"Дежурные подразделения Воздушных сил Вооружённых сил Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины. К нему привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники — это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры", — сказала Маляр. Её слова опубликовали на официальной Facebook-странице Минобороны Украины.

Также в сообщении отметили, что украинские разведслужбы вовремя получают необходимые данные и обменивается ими с государствами-союзниками. Это позволяет Киеву быстро принимать решения, добавила Маляр.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что в случае войны вооружённые силы РФ способны быстро добраться до столицы. По мнению генерала, без должной подготовки Киев капитулирует.

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