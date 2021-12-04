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Бельгийские бегемоты заболели коронавирусом: "Чихают и насморк"

Мир

Два бегемота из зоопарка бельгийского города Антверпен заболели коронавирусной инфекцией. По сообщению сотрудников питомника, у животных насморк и их пришлось изолировать.

Бельгийские бегемоты заболели коронавирусом: "Чихают и насморк"

По информации пресс-службы ветеринарной лаборатории Национального института здравоохранения страны, когда бегемоты начали чихать и у животных появился насморк, специалисты заподозрили "неладное" и взяли ПЦР-тесты.

"Два бегемота — Имани (14,5 лет) и Хермиен (41 год) — заражены коронавирусом. У животных нет каких-либо симптомов, кроме насморка. Они чувствуют себя хорошо. Они находятся в изоляции, смотрители усилили меры безопасности", — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Кроме перечисленных симптомов, вирус у животных больше никак не проявился. Непонятно и то, как бегемоты "подхватили" COVID-19. По словам специалистов, в зоопарке строго соблюдают все необходимые защитные меры, а сотрудники ежедневно сдают экспресс-тесты.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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