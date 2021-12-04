Два бегемота из зоопарка бельгийского города Антверпен заболели коронавирусной инфекцией. По сообщению сотрудников питомника, у животных насморк и их пришлось изолировать.
По информации пресс-службы ветеринарной лаборатории Национального института здравоохранения страны, когда бегемоты начали чихать и у животных появился насморк, специалисты заподозрили "неладное" и взяли ПЦР-тесты.
"Два бегемота — Имани (14,5 лет) и Хермиен (41 год) — заражены коронавирусом. У животных нет каких-либо симптомов, кроме насморка. Они чувствуют себя хорошо. Они находятся в изоляции, смотрители усилили меры безопасности", — говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.
Кроме перечисленных симптомов, вирус у животных больше никак не проявился. Непонятно и то, как бегемоты "подхватили" COVID-19. По словам специалистов, в зоопарке строго соблюдают все необходимые защитные меры, а сотрудники ежедневно сдают экспресс-тесты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Монах-предсказатель Василий Немчин видел начало 21 века спокойным, без глобальных потрясений. И предрёк для России частую смену правителей.