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540 видов млекопитающих могут болеть COVID и распространять вирус

Эврика

Ученые из Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке с помощью специально разработанного ими алгоритма искусственного интеллекта выяснили, какие животные с наибольшей вероятностью заражаются и распространяют мутировавшие версии COVID-19.

  • Из 5400 протестированных видов ученые сузили список до 540 видов млекопитающих.

Напомним, ранее были задокументированы риски передачи коронавируса от собак, кошек и летучих мышей.

Неожиданными "дополнениями списка" стали сельскохозяйственные животные, такие как свиньи и экзотические звери, живущие в зоопарках.

Результаты работы исследователей опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society.

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Коронавирус у животных: как избежать новой эпидемии?
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Владимир Губарев
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