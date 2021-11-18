540 видов млекопитающих могут болеть COVID и распространять вирус

Ученые из Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке с помощью специально разработанного ими алгоритма искусственного интеллекта выяснили, какие животные с наибольшей вероятностью заражаются и распространяют мутировавшие версии COVID-19.

Из 5400 протестированных видов ученые сузили список до 540 видов млекопитающих.

Напомним, ранее были задокументированы риски передачи коронавируса от собак, кошек и летучих мышей.

Неожиданными "дополнениями списка" стали сельскохозяйственные животные, такие как свиньи и экзотические звери, живущие в зоопарках.

Результаты работы исследователей опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society.

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