Ученые из Института экосистемных исследований Кэри в Нью-Йорке с помощью специально разработанного ими алгоритма искусственного интеллекта выяснили, какие животные с наибольшей вероятностью заражаются и распространяют мутировавшие версии COVID-19.
Напомним, ранее были задокументированы риски передачи коронавируса от собак, кошек и летучих мышей.
Неожиданными "дополнениями списка" стали сельскохозяйственные животные, такие как свиньи и экзотические звери, живущие в зоопарках.
Результаты работы исследователей опубликовал журнал Proceedings of the Royal Society.
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