Читатели Гуаньча: Киев хочет втянуть НАТО и США в свою гражданскую войну

Читатели китайского издания Гуаньча прокомментировали обещание генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга заставить Россию "платить" в случае нападения на Украину.

Китайские пользователи выразили сомнение в том, что Запад сможет победить Россию.

Один юзер порекомендовал "клоунам в США и Европе" отказаться от этой опасной игры. Другой читатель Гуаньча написал, что после первого же залпа из российской пушки западные солдаты вернутся в Европу, а у "США разовьется ишемия".

Большинство пользователей сошлись во мнении, что в текущей эскалации виновата Украина.

По словам одного из читателей, "Киев хочет втянуть НАТО и США в свою гражданскую войну", но Запад не планирует оказывать помощь Украине.

Западные страны хотят, чтобы Россия не отвечала на побои, но Москва "готова к большой битве", отметил другой юзер.

Многим комментаторам Украина напомнила искалеченную Западом "нищенку", которая просит милостыню.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на сегодняшний день Украина является партнёром, но не членом НАТО, поэтому Киев может получать всестороннюю поддержку, однако альянс не даёт стране гарантии безопасности и коллективной обороны.

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