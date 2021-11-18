Азербайджан открыл огонь в сторону Армении – минобороны

Азербайджан в ночь на 18 ноября открыл стрельбу на границе с Арменией в Тавушском направлении.

Как сообщает ТАСС, огонь удалось остановить ответными действиями. Утром обстановка на границе была спокойной.

16 ноября президент Ильхам Алиев заявил о наличии раненых с азербайджанской стороны в ходе боёв с Арменией.

В Армении продолжают искать военнослужащих, которые пропали без вести.

В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель призвал Азербайджан и Армению к деэскалации и прекращению огня.

Также к главам двух республик обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он поговорил по телефону с президентами Армении и Азербайджана. После этого ситуация нормализовалась.

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