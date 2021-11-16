Глава Евросовета призвал Азербайджан и Армению к деэскалации

Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном призвал стороны к срочной деэскалации и прекращению огня.

"В свете сегодняшних событий провёл переговоры с президентом Азербайджана и премьером Армении. Призвал к срочной деэскалации и полному прекращению огня", — пишет Мишель у себя в Twitter.

Также Мишель отметил "сложную ситуацию в регионе".

"ЕС привержен сотрудничеству с партнёрами по преодолению напряжённости ради стабильного Южного Кавказа", — добавил он.

Ранее посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что Россия и Армения консультируются по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

До этого в Минобороны Армении заявили о попытке прорыва границы страны азербайджанскими военными. В министерстве отметили, что на восточном направлении сложилась крайне напряжённая обстановка, там происходят локальные бои.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщили об уничтожении противотанковой установки и миномёта на границе "в ответ на провокацию Вооружённых сил Армении".

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