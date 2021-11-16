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Алиев заявил о наличии раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Мир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о наличии раненых с азербайджанской стороны в ходе конфликта на границе с Арменией.

Алиев заявил о наличии раненых с азербайджанской стороны в ходе боев с Арменией

Как сообщает "Интерфакс", Алиев также возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на военно-политическое руководство Армении.

Ранее посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил, что Россия и Армения консультируются по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

До этого в Минобороны Армении заявили о попытке прорыва границы страны азербайджанскими военными. В министерстве отметили, что на восточном направлении сложилась крайне напряжённая обстановка, там происходят локальные бои.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщили об уничтожении противотанковой установки и миномёта на границе "в ответ на провокацию Вооружённых сил Армении".

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
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