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Der Spiegel: после окончательной отставки Меркель уйдёт недалеко

Мир

После того, как в Германии появится новый канцлер и Ангела Меркель перестанет осуществлять эту функцию, она, вопреки объявленным ею самой планам, не станет "обычной пенсионеркой".

Напомним, что экс-канцлер ФРГ неоднократно говорила в интервью, что после отставки намерена оставить политику и путешествовать, читать и "заниматься, чем захочется".

Как сообщает Der Spiegel, для неё Министерством финансов ФРГ создаётся специальное бюро, "из девяти сотрудников".

Руководитель офиса и его зам будут получать зарплату в размере €10,4 тыс. Кроме них в структуре станут трудиться два референта, два секретаря и два водителя.

Как разъяснила газете госсекретарь ФРГ Беттина Хагедорн, финансироваться бюро фрау Меркель будет из бюджета Минобороны страны.

Der Spiegel уточняет, что канцлеры и федеральные президенты после окончания службы имеют право на офис в Бундестаге, но "такого как у Меркель" штата не было никогда.

"Госпожу Меркель всегда изображали скромным канцлером. Но, видимо, с этим покончено, — говорит Гезине Лецш, бюджетный политик из партии левых. — Пышное убранство ее будущего кабинета создает впечатление, будто она хочет открыть канцелярию теневого канцлера. Очевидно, что исполняющий обязанности министра финансов Шольц очень сильно ей обязан и много должен".

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