Соратница рассказала о пожелтевшем в тюрьме Саакашвили

Соратница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по "Единому национальному движению" Хатия Деканоидзе сообщила после встречи с ним, что "у него цвет лица такой очень желтый".

Михаил Саакашвили нелегально прибыл в Грузию в начале октября, был задержан и помещён в тюрьму, где объявил голодовку. На прошлой неделе его перевели в тюремную больницу.

Хатия Деканоидзе сообщила в эфире телеканала "Украина 24", что Михаил Саакашвили "очень слаб, очень похудел, у него цвет лица такой очень желтый, и, честно говоря, вы знаете, я очень беспокоюсь, потому что я виделась с ним в четверг, и он держался".

"А сегодня мы разговаривали очень-очень долго, и во время нашего разговора он был так слаб, что он останавливался, и мы не могли продолжать, пока у него не появлялись дополнительные силы", — рассказала Деканоидзе.

Она добавила, что у Саакашвили очень плохие анализы, низкий калий, тахикардия и тремор. По ее словам, заключенные по указанию администрации тюрьмы оказывают на экс-президента психологическое давление. "Они несколько раз в день шумят и кричат оскорбительные слова", — сообщила Деканоидзе.

Хатия Деканоидзе работала на различных постах в Грузии в то время, когда президентом там был Михаил Саакашвили. В частности, была ректором Академии полиции МВД Грузии, несколько месяцев работала на посту министра образования и науки.

В конце 2014 года на Украине основала Общественную и политическую школу CAPS (Civil and Political School) для распространения опыта грузинских реформ. В то же время реформы на Украине распространял и Михаил Саакашвили.

В 2015–2016 годах Деканоидзе возглавляла Национальную полицию Украины, после отставки вернулась в Грузию.