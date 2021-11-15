Глиньский: РФ и Белоруссию нужно исключить из международных организаций

Россию и Белоруссию предлагают исключить из международных организаций и отстранить от участия в спортивных соревнованиях из-за ситуации с беженцами на польско-белорусской границе. С такой инициативой выступил вице-премьер Польши Пётр Глиньский.

Польский политик обвинил Россию и Белоруссию в том, что они способствовали развитию миграционного кризиса, и предложил меры, которые следует применить к двум странам.

"Международное давление на эти два режима — белорусский и российский — должно быть гораздо сильнее. Я бы даже рассматривал возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из спортивных соревнований, что для них важно", — передаёт Polska Times слова Глиньского.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал президента России Владимира Путина повлиять на белорусского лидера Александра Лукашенко, чтобы разрешить ситуацию, сложившуюся на границе Польши и Белоруссии.

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