МКС не столкнулась с космическим мусором, но есть риск опасного сближения вновь

Международная космическая станция избежала столкновения с космическим мусором, однако есть риск повторного сближения с ним в 11:38-11:44 мск.

О том, что угроза столкновения миновала, сообщил представитель Центра управления полётами в Хьюстоне.

"Давление везде в порядке. Мы обсуждаем возвращение на станцию", — передаёт ТАСС слова специалиста.

Он также заметил, что следующее опасное сближение может произойти с 11:38 до 11:44 мск, и тогда снова космонавтам придётся укрываться в корабле.

Пока членам экипажа "Союз МС-19" Антон Шкаплерову и Петру Дуброву, а также американскому астронавту Марку Ванде Хай разрешили вернуться на станцию.

Ранее российскому экипажу МКС порекомендовали укрыться в корабле "Союз МС-19" из-за угрозы столкновения с космическим мусором. В Центре управления полётами сообщили, что опасный кусок отходов может угрожать безопасности космонавтов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.