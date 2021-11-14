NYT: легализация криптовалюты на Украине может обернуться фиаско

Украина пытается легализовать и внедрить криптовалюты, чтобы сократить уровень коррупции и "обелить" бизнес, однако может произойти совершенно противоположный эффект, пишут Дэвид Сигал и Иван Нечепуренко в статье, опубликованной в The New York Times.

По мнению авторов, Украина рано начала легализацию криптовалют, поскольку эта сфера финансов является слишком теневой, а страна находится на втором месте по уровню бедности в Европе. Несмотря на то, что Украина входит в топ-5 по использованию цифровых валют, это достижение получилось не от хорошей жизни.

"Дело не столько в криптолихорадке, сколько в отсутствии лучших вариантов. Украинские банки настолько склеротичны, что отправка или получение даже небольших сумм денег из другой страны требует серьезной бумажной работы", — цитирует статью РИА Новости.

На фоне высокой инфляции и небольшого фондового рынка украинцам, которые хотят приумножить капитал, ничего не остаётся, кроме вложений в недвижимость и криптовалюту.

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков планирует сделать Украину юрисдикцией для криптовалюты. Авторы материала считают, что глава ведомства хочет "торговать Украиной, как Apple торгует гаджетами".

По словам профессора прикладной экономики в Университете Джона Хопкинса Стивена Ханке, само сочетание Украины и криптовалюты "звучит как фиаско". Он отметил, что 50% биткойн-транзакций относится к незаконным операциям. Повсеместная коррупция, власть преступных синдикатов и легализация криптовалют сделают Украину привлекательной для "тёмных персонажей", считает Ханке.

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