Число мигрантов в лагере в Кузнице на белорусско-польской границе растёт. Об этом рассказала пресс-секретарь Подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович
Как сообщают Известия, по её словам, в лагере находится примерно 4 тысячи человек — беженцев с Ближнего Востока. В польском Министерстве иностранных дел сказали, что пускать в страну мигрантов не собираются.
Ситуация на границе обострилась 8 ноября 2021 года. Мигранты из Сирии, Ирака, Йемена решили попасть в Евросоюз.
В ситуации обвинили в том числе Россию. Считается, что мигрантов перевозили самолёты "Аэрофлота", из-за этого ЕС пригрозила новыми санкциями. Такие же предупреждения поступили в адрес авиакомпаний Turkish Airline и "Белавиа".
После этого перевозчики отказались брать на борт своих самолётов, летающих в Минск, граждан Ирака, Сирии и Йемена.
В пятницу, 12 ноября, стало известно, что десяткам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши, повредив ограждение. В социальных сетях появилось видео.
Тем временем в Польше заявили, что Белоруссия силой выталкивает людей на польскую сторону. А международные организации озаботились судьбой мигрантов, замерзающих в палаточных лагерях близ польско-белорусской границы.
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