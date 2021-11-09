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"Золотые" патрульные катера прибыли из США в Одессу

Мир

Иностранные партнёры продолжают по мере сил укреплять обороноспособность Украины. Не успели ещё ВСУ как следует порадоваться подарку Литвы, как возник новый повод:

  • США передают два патрульных катера типа "Айленд".

Об этом в соцсетях посольства Штатов в Киеве написали американские дипломаты:

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В пресс-службе Минобороны Украины отметили, что катера "на ходу" и "с оружием":

  • перед отправкой они прошли техобслуживание.

Украинские военные уверены: американские катера усилят потенциал ВМСУ.

Ложка дёгтя

Военные эксперты не разделяют радость Минобороны Незалежной. Они считают, что эти катера "чрезвычайно дороги в обслуживании", что делает их "весьма сомнительным приобретением". Даже с учётом того, что это — подарок.

Как отмечают специалисты центра АСТ, дарёный "москитный флот" может разорить минобороны страны.

"США сами от катеров избавляются. Из новой стратегии Пентагона по борьбе с конкурентами на море катера Mk VI исключили, посчитав бесполезными, в том числе и из-за очень высокой стоимости обслуживания. Даже для США".

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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