Иностранные партнёры продолжают по мере сил укреплять обороноспособность Украины. Не успели ещё ВСУ как следует порадоваться подарку Литвы, как возник новый повод:
Об этом в соцсетях посольства Штатов в Киеве написали американские дипломаты:
В пресс-службе Минобороны Украины отметили, что катера "на ходу" и "с оружием":
Украинские военные уверены: американские катера усилят потенциал ВМСУ.
Военные эксперты не разделяют радость Минобороны Незалежной. Они считают, что эти катера "чрезвычайно дороги в обслуживании", что делает их "весьма сомнительным приобретением". Даже с учётом того, что это — подарок.
Как отмечают специалисты центра АСТ, дарёный "москитный флот" может разорить минобороны страны.
"США сами от катеров избавляются. Из новой стратегии Пентагона по борьбе с конкурентами на море катера Mk VI исключили, посчитав бесполезными, в том числе и из-за очень высокой стоимости обслуживания. Даже для США".
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