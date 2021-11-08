Аттракцион литовской щедрости: украинским ВСУ подарят нелетающий самолёт

Литва в очередной раз решила показать Украине свою готовность поддержать её "в борьбе с врагами". Ну и собственную щедрость продемонстрировать заодно.

Минобороны прибалтийской страны объявило, что безвозмездно отдаёт ВСУ учебно-боевой самолёт легкой атаки L-39ZA (Albatros). Правда, борт ещё в апреле был признан непригодным к использованию.

По данным портала "Литовский курьер", у Литвы таких самолётов два. И оба — нелетающие:

один в августе 2011 года во время учений рухнул в болото;

второй — как раз тот, который подарят Украине — уже два года стоит в ангаре законсервированный из-за неисправности двигателя, его списали в апреле 2021 года.

Да и вообще, отмечает издание, самолеты Albatros литовской армии не нужны — пилоты поступают на службу уже подготовленными к управлению военными самолётами. Как правило, они сначала летают на L-410, а затем переходят к самолётам Spartan.