Литва в очередной раз решила показать Украине свою готовность поддержать её "в борьбе с врагами". Ну и собственную щедрость продемонстрировать заодно.
Минобороны прибалтийской страны объявило, что безвозмездно отдаёт ВСУ учебно-боевой самолёт легкой атаки L-39ZA (Albatros). Правда, борт ещё в апреле был признан непригодным к использованию.
По данным портала "Литовский курьер", у Литвы таких самолётов два. И оба — нелетающие:
Да и вообще, отмечает издание, самолеты Albatros литовской армии не нужны — пилоты поступают на службу уже подготовленными к управлению военными самолётами. Как правило, они сначала летают на L-410, а затем переходят к самолётам Spartan.
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