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Аттракцион литовской щедрости: украинским ВСУ подарят нелетающий самолёт

Мир

Литва в очередной раз решила показать Украине свою готовность поддержать её "в борьбе с врагами". Ну и собственную щедрость продемонстрировать заодно.

Аттракцион литовской щедрости: украинским ВСУ подарят нелетающий самолёт

Минобороны прибалтийской страны объявило, что безвозмездно отдаёт ВСУ учебно-боевой самолёт легкой атаки L-39ZA (Albatros). Правда, борт ещё в апреле был признан непригодным к использованию.

По данным портала "Литовский курьер", у Литвы таких самолётов два. И оба — нелетающие:

  • один в августе 2011 года во время учений рухнул в болото;
  • второй — как раз тот, который подарят Украине — уже два года стоит в ангаре законсервированный из-за неисправности двигателя, его списали в апреле 2021 года.

Да и вообще, отмечает издание, самолеты Albatros литовской армии не нужны — пилоты поступают на службу уже подготовленными к управлению военными самолётами. Как правило, они сначала летают на L-410, а затем переходят к самолётам Spartan.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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