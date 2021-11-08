В митинге украинских антипрививочников увидели "российский след"

Митинги против обязательной вакцинации в Незалежной могла организовать Россия, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон. По его мнению, в скандируемых толпой лозунгах чётко прослеживается "российский след".

По мнению Гордона, "речёвки" и плакаты точь-в-точь, как при митингах в Молдавии.

"Это всё Российская Федерация опять мутит в рамках гибридной войны, потому что чем хуже у нас, тем лучше россиянам", — пояснил свою позицию Гордон телеканалу "Украина 24".

Журналист подчеркнул, что несмотря на "российскую угрозу", необходимо вакцинироваться. И назвал прививочную кампанию в Незалежной "делом рук самих утопающих".

"Спасайтесь… Человек имеет право на свою точку зрения, но дело государства — убеждать и показывать. Чтобы я делал на месте власти? Сегодня я бы с утра до вечера показывал на центральных каналах репортажи из переполненных реанимаций, из больниц, как люди умирают под стенками на матрасах", — призвал Гордон.

Ранее Pravda.Ru писала о предложении журналиста переименовать Украину в "Россию-1". По мнению Дмитрия Гордона, это необходимо сделать для того, чтобы "потроллить" Москву.

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