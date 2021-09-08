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Телеведущий Гордон: нужно переименовать Украину в "Россию-1"

Политика

В эфире украинского телеканала ведущий Дмитрий Гордон выступил с предложением "пошутить" над Москвой и переименовать Украину в "Россия-1". По его словам, это будет "троллинг высшего уровня".

Телеведущий Гордон: нужно переименовать Украину в "Россию-1"

"Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2", — сказал телеведущий.

Гордон подчеркнул, что речь идёт именно о стране России, а не о государственном телеканале, передаёт РИА Новости.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименоваться в "Русь-Украину". По его мнению, определение "Русь" отражает причастность страны к Киевской Руси, тогда как Россия, имеет к этому "слабое отношение". Позже советник сказал, что пошутил. Он объяснил, что когда-то занимался написанием статей в газету и уже тогда предлагал этот вариант названия. В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что высказывание было "троллингом" и что "кое-кто не понимает шуток".

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