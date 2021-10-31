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Турция намерена "перекроить" Чёрное море: "граница будет в районе Сочи"

Мир

В ближайших планах турецкого правительства — усиление позиций страны в Чёрном море и перенос морских границ так, чтобы 50% территории "отошли" Турции.

Турция намерена "перекроить" Чёрное море: "граница будет в районе Сочи"

Об этом пишет издание Yeni Safak.

Согласно опубликованному материалу, по указу президента Эрдогана, Турция реализует проект "Голубая родина" — выстраивается радиолокационная система наблюдения за побережьем "в морских юрисдикциях Турции, протяжённостью 8 484 км и площадью 462 тыс. кв км".

Уже построены 13 оптоэлектронных башен, которые контролируют Эгейское и Мраморное моря. Ещё планируется установка 22 "объектов", чтобы "контролировать не менее половины черноморских вод — от греческих до российских берегов, в том числе в районе Сочи".

Таким образом Эрдоган планирует сделать Турцию "значимой морской державой" и заставить соседей "пересмотреть баланс в акватории Черного моря" так, чтобы его "перестали рассматривать как "русское озеро".

"Здесь мы разгромим кого угодно. Анкара продолжит усиливать свои ВМС, чтобы быть великой морской державой", — говорится в статье.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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