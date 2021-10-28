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В США на Байдена подали в суд из-за обязательной вакцинации от COVID-19

Мир

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат подал в суд на администрацию США из-за введения обязательной вакцинации от COVID-19 для ряда категорий граждан.

В США на Байдена подали в суд из-за обязательной вакцинации от COVID-19

Иск был подан губернатором и генпрокурором Флориды. Ответчиками по иску являются президент США Джо Байден, НАСА и его директор Билл Нельсон, а также несколько других ведомств и чиновников в администрации. По мнению представителей Флориды, введение мандатов на вакцинацию от COVID-19 для сотрудников федерального правительства и его подрядчиков является нарушением закона.

По словам Десантиса, "люди должны сами делать свой выбор". Попытки насадить что-то приведут к росту недоверия, считает он.

Губернатор высоко оценил вероятность победы на суде. Успех с иском "станет помощью множеству жителей Флориды", цитирует Десантиса РИА Новости.

Он выразил надежду, что с аналогичными исками выступят и другие штаты, потому что во всех регионах страны есть люди, которые уже потеряли работу из-за отказа от обязательной вакцинации или те, кто боится её потерять по этой причине.

В сентябре Байден подписал указ об обязательной вакцинации от коронавируса всех подрядчиков федерального правительства США. Решение было принято после того, как регуляторные органы одобрили применение вакцины компании Pfizer. Американское правительство заказало 600 миллионов доз вакцины для использования на территории США и еще один миллиард для отправки в страны с низким уровнем доходов.

 

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