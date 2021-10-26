Президенту Байдену были предъявлены официальные обвинения в "государственной измене”. Ему предстоит процедура импичмента. Статьи об импичменте поданы в Палату представителей.

Инициатор — республиканка Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщает портал Beckernews.

Байдену предъявлены обвинения по четырём статьям:

"Джо Байден принес присягу, он сказал: "Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов, и я буду в меру своих возможностей сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов", и он не выполняет свою присягу, — говорит Грин. — Джо Байден подводит американский народ, отказываясь соблюдать закон и Конституцию. Но Афганистан — это то место, где действительно больно. То есть, Джо Байден может быть виновен в государственной измене.

Наш закон гласит, что развязывание войны против США, присоединение к врагам США и предоставление им "помощи и утешения" является государственной изменой.

Президент Байден сделал это, вооружив талибов нашим оборудованием и оружием, финансируемым налогоплательщиками США. Он бросил американцев в Афганистане и, похоже, не заинтересован в их возвращении”.