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Импичмент за госизмену - обвинения предъявлены Байдену

Мир

Президенту Байдену были предъявлены официальные обвинения в "государственной измене”. Ему предстоит процедура импичмента. Статьи об импичменте поданы в Палату представителей.

Импичмент за госизмену - обвинения предъявлены Байдену

Инициатор — республиканка Марджори Тейлор Грин. Об этом сообщает портал Beckernews.

Байдену предъявлены обвинения по четырём статьям:

  • за злоупотребление властью в связи с его готовностью использовать свое властное положение, чтобы помочь сыну Хантеру Байдену в его деловых отношениях;
  • за кризис национальной безопасности в связи с крайней угрозой на южной границе;
  • за провал в Афганистане;
  • за превышение полномочий из-за COVID, "поскольку в США есть три ветви власти”.

"Джо Байден принес присягу, он сказал: "Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности Президента Соединенных Штатов, и я буду в меру своих возможностей сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов", и он не выполняет свою присягу, — говорит Грин. — Джо Байден подводит американский народ, отказываясь соблюдать закон и Конституцию. Но Афганистан — это то место, где действительно больно. То есть, Джо Байден может быть виновен в государственной измене.

Наш закон гласит, что развязывание войны против США, присоединение к врагам США и предоставление им "помощи и утешения" является государственной изменой.

Президент Байден сделал это, вооружив талибов нашим оборудованием и оружием, финансируемым налогоплательщиками США. Он бросил американцев в Афганистане и, похоже, не заинтересован в их возвращении”.

Напомним, Марджори Тейлор Грин уже не первый раз говорит об импичменте Байдену. Первое ее заявление об этом прозвучало ещё до инаугурации 46-го президента США. И подала иск сразу, как только он вступил в должность. За что ее освободили от должности в двух комитетах Конгресса.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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