Политолог объяснил дилетантизмом оценку Арестовичем военной мощи Киева

Высокая оценка мощи вооружённых сил Украины и её готовности к членству в НАТО объясняются дилетантизмом в военных вопросах, заявил политолог, бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя Pravda.Ru высказывание внештатного советника главы офиса президента Зеленского Алексея Арестовича о том, что в случае вступления в альянс страна стала бы в нём четвёртой по силе.

"Полное дилетантство в военных вопросах — вот лучшее объяснение словам Арестовича… Как послушаешь Арестовича, так весь мир либо должен Украине, либо дрожит от страха перед ее армией, которая ходит в американских обносках", — сказал Бальбек.

Он предположил, что эффект от высказываний Арестовича со стороны стран-членов НАТО может оказаться, не таким, на который рассчитывал советник.

"Слушая этот горячечный бред, в Германии сильно задумаются о нужности такого партнёра по альянсу", — отметил политолог.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина технически на 100% готова к вступлению в НАТО. В составе альянса страна, по мнению советника, была бы четвёртой по военной мощи.

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