Высокая оценка мощи вооружённых сил Украины и её готовности к членству в НАТО объясняются дилетантизмом в военных вопросах, заявил политолог, бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя Pravda.Ru высказывание внештатного советника главы офиса президента Зеленского Алексея Арестовича о том, что в случае вступления в альянс страна стала бы в нём четвёртой по силе.
"Полное дилетантство в военных вопросах — вот лучшее объяснение словам Арестовича… Как послушаешь Арестовича, так весь мир либо должен Украине, либо дрожит от страха перед ее армией, которая ходит в американских обносках", — сказал Бальбек.
Он предположил, что эффект от высказываний Арестовича со стороны стран-членов НАТО может оказаться, не таким, на который рассчитывал советник.
"Слушая этот горячечный бред, в Германии сильно задумаются о нужности такого партнёра по альянсу", — отметил политолог.
Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина технически на 100% готова к вступлению в НАТО. В составе альянса страна, по мнению советника, была бы четвёртой по военной мощи.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Специалисты сферы здравоохранения со всего мира обратились с петицией к руководителям стран, которые будут участвовать в конференции по изменению климата (COP26) в Глазго (Шотландия).