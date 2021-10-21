Президент Польши напомнил о "реальном призраке российской вооруженной агрессии"

Президент Польши Анджей Дуда 20 октября с рабочим визитом посетил Литву, где в очередной раз заявил о "реальном призраке российской вооруженной агрессии".

Выступая в Вильнюсе на конференции по национальной безопасности, в которой принимают участие лидеры стран-сателлитов США в Европейском союзе, Дуда указал на "новую ситуацию", в которой оказалась Восточная Европа.

"После российской агрессии против Украины впервые за десятилетия в нашей части Европы появился реальный призрак вооруженного конфликта. Это относительно новая ситуация, которая заставляет нас подходить к проблемам безопасности в нашем регионе с другой стороны“, - сказал Дуда.

Польский президент пояснил, что он име в виду российско-белорусские учения "Запад-2021", "гибридные угрозы" со стороны притока нелегальных мигрантов и "враждебные действия в киберпространстве", за которыми, по его словам, стоят "российские хакеры".

"Нынешние события на границах Польши, Литвы и Латвии являются беспрецедентным проявлением гибридных действий, которые на самом деле являются вражеским нападением режима Александра Лукашенко, цинично оскорбляющего людей с Ближнего Востока в надежде на лучшую жизнь в ЕС", - продолжил польский лидер.

По его мнению, необходима совместная стратегия для эффективной борьбы с "этой новой опасностью".

Однако Анджей Дуда не уточнил, почему в то время, когда "часть Европы" находится в опасности, как раз Польша делает все для разделения единого европейского пространства и принимает решения, которые вызывают резкую критику Брюсселя (например, демарше Варшавы, которая решила провозгласить примат национального законодательства над законодательством ЕС).

К слову, не исключено, что усиление антироссийской риторики в Польше связано с ситуацией, которую сенатор Пушков охарактеризовал, как "поражение Варшавы в газовой войне"

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