Ллойд Остин в Тбилиси успокаивает Грузию и грозит пальчиком России

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с рабочим визитом в Грузию. И первое, с чего начал своё пребывание в стране, — обратился к России.

Остин предостерёг Москву: не надо отвлекать европейских лидеров новыми переговорами по Грузии, пока "не выполнены предыдущие обязательства".

"Россия, которая в настоящее время занимает 20% территории Грузии, должна сосредоточиться на выполнении своих обязательств по прекращению огня, взятых в 2008 году, прежде чем продвигать какие-либо новые дискуссионные платформы", — сказал Остин после встречи с премьер-министром и министром обороны страны.

Под "новыми платформами" он имел в виду предложение России организовать "формат 3+3" для переговоров по урегулированию сохраняющихся проблем с Грузией, в который войдут Армения и Азербайджан, а также Иран и Турция.

По данным МИД России, эта идея уже получила поддержку Ирана, Азербайджана и Турции.

Зачем вообще приехал Остин в Тбилиси

Цель своего визита в Грузию глава американского минобороны обозначил по-отечески просто:

"Я здесь, чтобы успокоить Грузию, — сказал Остин. — У нас много общих интересов и, конечно, общих ценностей, и мы видим ряд возможностей для сотрудничества в области безопасности".

Грузия старательно расширяет связи с США и другими западными странами и, как Украина, стремится вступить в НАТО.

К слову, как ранее рассказывала Pravda.Ru, на Украину Ллойд Остин "заглянет" с "хорошей новостью".