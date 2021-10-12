Политолог назвал заказом заявление Киева о "ядерном отстойнике" России в Крыму

Информация о планах РФ разместить в Крыму ядерное оружие и установки по обогащению урана являются бездоказательным вымыслом и "заказом", заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, комментируя Pravda.Ru слова начальника Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении Москвы превратить полуостров в "ядерный отстойник".

"Опять вымысел полнейший, бездоказательный. Это заказ и нынешнего руководства в Киеве, и Вашингтона продолжать в информационном пространстве всеми методами "кусать" Россию", — сказал политолог.

По его мнению, подобная информация распространяется, чтобы испугать причерноморские государства, настроить их против России и подтолкнуть к объединению усилий против её "ядерных намерений".

"Идёт некий объединительный процесс, который, как считает Украина, она готова возглавить и тем самым обеспечить форпост по защите западных ценностей от России", — пояснил Кошкин.

Ранее начальник Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что появление в Крыму российского ядерного оружия и установок по обогащению урана будет угрожать экологической катастрофой всему Черноморскому региону. При этом полуостров, по мнению главы разведки, ждёт участь ядерного отстойника.

"На кону будущее не только Крыма и Украины, но и всей Европы. Надо чётко сказать всему миру: "Нет ядерному отстойнику в Крыму!", — заявил Буданов.

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